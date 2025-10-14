Hamburg Flughafen: Wohin fliegen die Urlauber in den Herbstferien am liebsten?

Hamburg - Vom regnerischen Norden in die Wärme flüchten. Am Wochenende wird es am Hamburger Flughafen wieder voll, wenn in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien beginnen. Doch wohin verreisen die Norddeutschen in den Ferien am liebsten?

Am Hamburger Flughafen wird zu Beginn der Herbstferien mit einem großen Ansturm gerechnet. © Flughafen Hamburg/Oliver Sorg, 123RF/mikkiorso

Mehr als 55.000 Reisende werden an Spitzentagen erwartet, teilte der Hamburg Airport am Dienstag mit.

Damit liege der Besucherandrang auf dem Niveau der Sommerferien. In den Herbstferien gibt es in Hamburg 120 Direktflüge in 40 verschiedene Länder. Am Tag starten und landen am Hamburg Airport bis zu 380 Flugzeuge.



Am liebsten reisen die Norddeutschen in den Herbstferien 2025 nach Antalya in die Türkei (mit über 193 Flügen). Knapp dahinter folgt die spanische Lieblingsinsel der Deutschen. Mit 183 Flügen landet der Urlaubsort Palma de Mallorca auf dem zweiten Platz.

Weitere beliebte Urlaubsziele in den Herbstferien sind laut dem Hamburger Flughafen: die Kanarischen Inseln (88 Flüge), Hurghada (57 Flüge), Barcelona (56 Flüge) und Kreta (54 Flüge).