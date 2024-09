71-jährige Radlerin wird von Lastwagen übersehen: So lief der Todes-Crash ab

Hamburg - Bei einem Unfall am vergangenen Freitag in der Hamburger Neustadt war eine 71 Jahre alte Radfahrerin tödlich verunglückt . Die Polizei hat nun neue Erkenntnisse.

Bei dem Unfall am Hamburger Baumwall war eine 71-Jährige ums Leben gekommen. © HamburgNews

Im Bereich "Baumwall" befindet sich seit November letzten Jahres gegenüber der U-Bahn-Haltestelle eine Baustelle, die eine Änderung der Verkehrsführung mit sich bringt.

In Richtung Landungsbrücken werden aus zwei Fahrspuren nur noch eine, sodass der Verkehr auf der linken Spur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Dies ist deutlich erkennbar durch Verkehrsbaken, ankündigende Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sichtbar. Der Radweg sowie die Bushaltestelle sind unverändert und weiterhin in ihrem ursprünglichen Verlauf benutzbar.

Wie nun die Ermittlungen ergeben haben, war der Lastwagen auf der rechten Spur unterwegs in Richtung Landungsbrücken, im Bereich der Baustelle fuhr er allerdings nach rechts auf die Bushaltestelle zu, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag. Dabei querte der Lkw den Radweg und kollidierte mit der 71 Jahre alten Frau, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb.