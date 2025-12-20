Angler hört Hilferufe und rettet Mann das Leben

Hamburg - Am Freitagabend fiel ein Mann in Hamburg in die Elbe. Ein Angler hörte seine verzweifelten Hilferufe.

Der Arbeiter wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Fabian Höfig

Erst habe der Angler nur ein Plätschern im Dradenauhafen in Hamburg-Finkenwerder gehört, dann folgten laute Hilferufe. Der Mann habe daraufhin den Notruf gewählt, so ein Reporter vor Ort.

Die Einsatzkräfte seien gegen 21.25 Uhr mit einem Großaufgebot ausgerückt, wenig später fischte die Besatzung eines Kleinbootes einen Arbeiter aus der kalten Elbe, teilte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mit.

Der Mann sei von einem Schiff in das Wasser gestürzt, so der Sprecher. Laut Reporter vor Ort habe es sich dabei um ein Arbeiterschiff gehandelt. Auf dem Boot habe sich ein zweiter Arbeiter befunden, der den Sturz seines Kollegen nicht bemerkte.

Der Mann hatte also Glück im Unglück, dass sich zufällig ein aufmerksamer Angler in der Nähe befand.