War Alkohol im Spiel? 19-Jähriger kracht mit Golf in parkendes Auto und schiebt es gegen Hauswand
Hamburg - Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Montag im Hamburger Osten mit seinem Golf GTI gegen zwei parkende Autos gekracht und hat eines davon gegen eine Hauswand geschoben.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte der Jugendliche gegen 2.24 Uhr im Stadtteil Billstedt auf vereister Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
Als er vom Dankwerthweg in die Triftkoppel abbiegen wollte, fuhr er geradeaus, krachte gegen zwei parkende Autos und schob einen Wagen eine Haustreppe hinauf gegen eine Hauswand.
Es entstand ein erheblicher Sachschaden, zwei der drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind laut Sprecher ein Totalschaden.
Nach dem Crash soll sich der 19-Jährige vom Acker gemacht haben, konnte aber in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen stand er wohl unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann