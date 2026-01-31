Ohne Führerschein unterwegs: Verfolgungsjagd endet mit Crash, Beifahrer stirbt

Hamburg - Am frühen Samstagmorgen ist ein BMW-Fahrer ohne Führerschein zunächst vor der Polizei geflüchtet und hat anschließend einen schweren Unfall direkt vor dem Atlantic Hotel im Hamburger Stadtteil St. Georg verursacht. Dabei wurden zunächst drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der Beifahrer des Fluchtautos verstarb wenig später im Krankenhaus.

Direkt vor dem Atlantic Hotel ereignete sich am Samstag ein folgenschwerer Unfall. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 mitteilte, geriet der Unfallverursacher gegen 6.20 Uhr in eine Polizeikontrolle am Doormannsweg. Der BMW-Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und "flüchtete mit hoher Geschwindigkeit", so der Sprecher. Dabei soll er direkt mit mehreren Bordsteinen kollidiert sein.

Die Flucht endete auf der Höhe des Luxushotels an der Kreuzung "An der Alster" und "Kennedybrücke", wo der BMW im Gegenverkehr mit einem Mercedes-Transporter kollidierte.

Bei dem Unfall wurden der 18-jährige Fahrer des BMW und sein 35 Jahre alter Beifahrer lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, musste der Beifahrer noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Sein Zustand war zunächst kritisch, wenig später erlag er jedoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte.

Auch der 18-Jährige, der wie am Samstagmittag bekannt wurde ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei weiterhin kritisch und unverändert.