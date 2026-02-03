Frau missachtet rote Ampel und verursacht schweren Unfall

Hamburg - Heftiger Unfall in Hamburg ! Am Montagabend krachten zwei Autos ineinander. Eine Frau (37) wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Die Frau musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 20.45 Uhr wollte ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes von der A23 kommend die Kreuzung zur A7 an der Holsteiner Chaussee überqueren, als eine Frau mit ihrem Ford seitlich einschlug, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der Mercedes wurde gegen eine Betonmauer geschoben, der Ford schleuderte rund zehn Meter weiter und kam erst auf der Zufahrt zur A7 zum Stehen. Zufällig anwesende Feuerwehrleute leisteten nach Angaben eines Reporters vor Ort umgehend Erste Hilfe.

Rettungskräfte mussten die 37-Jährige mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Der Mercedes-Fahrer kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon, wurde aber vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen habe die Ford-Fahrerin eine rote Ampel missachtet, so der Sprecher.