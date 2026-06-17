Arbeitsunfall endet tödlich: Mann wird von Radlader erfasst und stirbt

Hamburg - Unglück in der Hansestadt : Am Dienstag ist ein 30-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld verstorben.

Am Dienstag wurde ein Mann in Hamburg von einem Radlader erfasst und starb. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Lederstraße, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann auf einem Betriebshof auf, als er plötzlich von einem Radlader erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt des Unfalls von einem 31-jährigen Mitarbeitenden gesteuert.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 30-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.