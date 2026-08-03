MOIA-Fahrer kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Hamburg - Am Montagmorgen hat ein Fahrer des Transportunternehmens "MOIA" mutmaßlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und geriet in den Gegenverkehr.

Der elektrische Kleinbus des Unternehmens "MOIA" wurde durch den Unfall stark beschädigt. © Citynewstv

Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.15 Uhr auf der Ahrensburger Straße.

Der MOIA-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, als er mutmaßlich "krankheitsbedingt" in den Gegenverkehr geriet, so der Sprecher weiter.

Dort krachte der elektrische Kleinbus zunächst mit einem Auto und anschließend mit einem Lkw zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt. Der Fahrer des MOIA-Fahrzeugs kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.