Lastwagen stürzt in Kurve auf die Seite und sorgt für Chaos im Hafen

Hamburg - Crash in Hamburg ! Am Dienstagmorgen ist im Hafen der Hansestadt ein Lastwagen auf die Seite gestürzt. Der Fahrer wurde verletzt und musste befreit werden.

Die Bergung des verunglückten Lastwagens dauert derzeit noch an. © NEWS5/Fabian Höfig

Der Unfall hatte sich gegen 9.13 Uhr auf der Kreuzung Kurt-Eckelmann-Straße/Waltershofer Damm ereignet, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Sattelzug in einer dortigen Linkskurve in Schieflage geraten und auf die rechte Seite gekippt.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er mit Verletzungen ins Krankenhaus - zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin keine Angaben machen.