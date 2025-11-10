Auf dem Weg zu Messer-Einsatz: Polizeiwagen kollidiert mit VW

Hamburg - Am Sonntagabend ist in Hamburg -Bergedorf ein Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht verunglückt.

Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © NEWS5 / René Schröder

Die Beamten waren auf Anforderung der Polizei Schleswig-Holstein nach Wentorf unterwegs, wo ein Mann unter dem Einfluss von Drogen Drohungen ausgesprochen haben soll.

Zuvor war von einer möglichen Bedrohung mit einem Messer die Rede gewesen. Ob tatsächlich ein Messer im Spiel war, blieb zunächst unklar. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei Lübeck in Gewahrsam genommen.



Gegen 22 Uhr kollidierte der Streifenwagen aus noch ungeklärter Ursache auf der Wentorfer Straße, Ecke Schlebuschweg, mit einem VW.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, verletzt wurde niemand.