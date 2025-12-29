Feuerwehrauto kracht auf Einsatzfahrt in Ford: Fahrer verletzt

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg : Am Montag ist ein Fahrzeug der Feuerwehr auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Auf einer Kreuzung in Hamburg sind am Montag ein Feuerwehrauto und ein Ford Fiesta zusammengestoßen. © NEWS5/Sebastian Peters

Ein Sprecher der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Bürgerweide/Ecke Burgstraße ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte das Feuerwehrauto mit einem Ford Fiesta - womöglich hatte dessen Fahrer den Einsatzwagen übersehen.

Der Crash war so heftig, dass der Mann Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste - Details konnte der Sprecher zunächst allerdings nicht nennen.

Die Insassen des Einsatzwagens blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.