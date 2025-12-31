MILES-Auto mit vier Insassen kracht gegen Hauswand

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg : Am späten Dienstagabend ist ein MILES-Auto in der Hansestadt verunglückt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

Das Carsharing-Auto krachte frontal gegen eine Hauswand und wurde im vorderen Bereich völlig zerstört. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 23.14 Uhr in der Ehrenbergstraße ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer des mit vier Insassen besetzten Carsharing-Autos die Kontrolle über den Wagen verloren, weshalb dieser zunächst über den Bürgersteig raste und dann gegen eine Hauswand krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass zwei der Insassen verletzt wurden, einer von ihnen schwer. Die anderen beiden erlitten zumindest einen Schock.