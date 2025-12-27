Reifen platzt, Fahrerin verliert Kontrolle: Ford kracht in Lkw

Hamburg - Crash in Hamburg ! Am Samstag sind zwei Frauen bei einem Unfall in der Hansestadt verletzt worden.

Der Ford krachte in einen am Straßenrand geparkten Lkw und wurde erheblich beschädigt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 13.30 Uhr im Torfstecherweg (Stadtteil Neugraben-Fischbek) ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Frauen in einem Ford Fiesta unterwegs, als aus noch ungeklärter Ursache ein Reifen des Autos platzte.

Die Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen, der in einen am Straßenrand geparkten Lkw krachte.