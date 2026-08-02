Auf Einsatzfahrt: Rettungswagen und Mazda krachen gegeneinander

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt : Ein Rettungswagen ist am späten Sonntagnachmittag während einer Einsatzfahrt mit einem Mazda kollidiert.

Am Sonntag kollidierten in Hamburg ein Rettungswagen und ein Mazda. © Lenthe-Medien/Presang

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Billhorner Brückenstraße/Heidenkampsweg/Billstraße im Hamburger Stadtteil Billbrook, bestätigte eine Sprecherin des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang lagen bislang noch nicht vor. Fest steht jedoch: Der Rettungswagen wurde zwar beschädigt, blieb aber fahrbereit.

Und auch die Insassen beider Fahrzeuge hatten Glück: Sowohl die beiden Personen im Rettungswagen als auch der Fahrer des Autos wurden bei dem Crash nur leicht verletzt.

Ob der Rettungswagen zum Zeitpunkt des Unfalls eine zu versorgende Person auf seiner Einsatzfahrt transportierte, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass das Fahrzeug tatsächlich gerade mit einem Patienten in das Krankenhaus St. Georg unterwegs gewesen sei.

Dieser sei an der Unfallstelle in einen anderen Rettungswagen umgelagert worden und anschließend zum Krankenhaus gebracht worden.