Heftiger Crash: Wohnmobil hinterlässt Trümmerfeld auf A23

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Viele Nordseeurlauber sind derzeit auf der Autobahn 23 unterwegs. Ein Wohnmobil verunglückt bei Itzehoe. Vier Menschen kommen zu Schaden.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Heftiger Crash: Bei einem Auffahrunfall auf der A23 Hamburg-Heide sind am Donnerstag vier Menschen leicht verletzt worden.

Trümmerteile des Wohnmobils hatten sich über die gesamte Autobahn verteilt.
Trümmerteile des Wohnmobils hatten sich über die gesamte Autobahn verteilt.  © Florian Sprenger

Zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen sei ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Das Wohnmobil sei auf die Seite gekippt. Trümmerteile hätten sich über die Fahrbahn verteilt.

Für den Bergungs- und Rettungseinsatz sowie die Landung eines Hubschraubers musste die Autobahn in Richtung Norden vorübergehend gesperrt werden.

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Der Verkehr zum Heavy-Metal-Festival in Wacken sei durch den Unfall nicht behindert worden, hieß es.

Sogar ein Rettungshubschrauber musste auf der A23 landen.
Sogar ein Rettungshubschrauber musste auf der A23 landen.  © Florian Sprenger

Die meisten der rund 85.000 Besucher seien bereits zuvor angereist. Tagesbesucher aus Richtung Hamburg hätten in Schenefeld oder schon in Itzehoe abfahren können.

Dennoch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau vor Schenefeld.

Titelfoto: Florian Sprenger

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