Heftiger Crash: Wohnmobil hinterlässt Trümmerfeld auf A23
Von Bernhard Sprengel
Hamburg - Heftiger Crash: Bei einem Auffahrunfall auf der A23 Hamburg-Heide sind am Donnerstag vier Menschen leicht verletzt worden.
Zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen sei ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.
Das Wohnmobil sei auf die Seite gekippt. Trümmerteile hätten sich über die Fahrbahn verteilt.
Für den Bergungs- und Rettungseinsatz sowie die Landung eines Hubschraubers musste die Autobahn in Richtung Norden vorübergehend gesperrt werden.
Der Verkehr zum Heavy-Metal-Festival in Wacken sei durch den Unfall nicht behindert worden, hieß es.
Die meisten der rund 85.000 Besucher seien bereits zuvor angereist. Tagesbesucher aus Richtung Hamburg hätten in Schenefeld oder schon in Itzehoe abfahren können.
Dennoch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau vor Schenefeld.
Titelfoto: Florian Sprenger