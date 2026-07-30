Heftiger Crash: Wohnmobil hinterlässt Trümmerfeld auf A23

Hamburg - Heftiger Crash: Bei einem Auffahrunfall auf der A23 Hamburg-Heide sind am Donnerstag vier Menschen leicht verletzt worden.

Trümmerteile des Wohnmobils hatten sich über die gesamte Autobahn verteilt. © Florian Sprenger

Zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen sei ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Das Wohnmobil sei auf die Seite gekippt. Trümmerteile hätten sich über die Fahrbahn verteilt.

Für den Bergungs- und Rettungseinsatz sowie die Landung eines Hubschraubers musste die Autobahn in Richtung Norden vorübergehend gesperrt werden.

Der Verkehr zum Heavy-Metal-Festival in Wacken sei durch den Unfall nicht behindert worden, hieß es.