Mini Cooper kracht gegen Baum und überschlägt sich: Fahrerin verletzt

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt : Am Mittwochmorgen krachte ein Mini Cooper im Hamburger Stadtteil Marienthal gegen einen Baum.

Am Mittwochmorgen ist in Hamburg ein Mini Cooper gegen einen Baum gekracht und hat sich daraufhin überschlagen. © NEWS5 / René Schröder

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Oktaviostraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Der Aufprall war dabei so heftig, dass sich der Wagen daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall zwar verletzt, war jedoch ansprechbar. Nachdem sie vor Ort medizinisch versorgt worden war, kam sie anschließend in ein Krankenhaus.

Die Autofahrerin hatte zuvor nach Angaben des Sprechers offenbar einen Krampf am Steuer erlitten, weshalb sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam.