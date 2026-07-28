Biker fliegt nach Crash mehrere Meter durch die Luft und bricht sich diverse Knochen
Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg! Am Dienstagmorgen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Hansestadt schwer verletzt worden.
Eine Sprecherin der Polizei teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Crash gegen 5.40 Uhr in der Straße Nedderfeld (Stadtteil Lokstedt) ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein Opel-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, übersah dabei jedoch das entgegenkommende Motorrad.
Es kam zur Kollision, woraufhin der Biker auf die Straße stürzte - nach TAG24-Informationen soll er einige Meter durch die Luft geflogen sein. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Der Opel-Fahrer wiederum wurde leicht verletzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig