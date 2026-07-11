Aufregung auf der Außenalster: Kanu gekentert

Hamburg - Plötzlich mit dem Boot gekentert: Eine Kanu-Besatzung sorgte am Samstagmittag für Aufregung auf der Außenalster in Hamburg .

Ein Kanu kenterte auf der Außenalster in der Nähe der Kennedybrücke. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.37 Uhr alarmiert.

Drei Personen waren mit einem Kanu auf der Außenalster unterwegs, als das Boot plötzlich in der Nähe der Kennedybrücke kenterte.

Sowohl Polizei, Feuerwehr als auch Einsatzkräfte der DLRG waren vor Ort, um den Bootsinsassen zu helfen.