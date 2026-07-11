Aufregung auf der Außenalster: Kanu gekentert
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Hamburg - Plötzlich mit dem Boot gekentert: Eine Kanu-Besatzung sorgte am Samstagmittag für Aufregung auf der Außenalster in Hamburg.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.37 Uhr alarmiert.
Drei Personen waren mit einem Kanu auf der Außenalster unterwegs, als das Boot plötzlich in der Nähe der Kennedybrücke kenterte.
Sowohl Polizei, Feuerwehr als auch Einsatzkräfte der DLRG waren vor Ort, um den Bootsinsassen zu helfen.
Laut Polizei wurde keiner der Personen verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich alle drei Bootsinsassen selbstständig aus dem Wasser an das Ufer retten konnten.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig