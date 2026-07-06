Zweijähriger von Auto erfasst: Lebensgefahr! Eltern müssen alles mit ansehen

Hamburg - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg -Schnelsen ist ein zwei Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt worden.

Am Sonntag wurde ein Kind in Hamburg von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Eltern seien mit dem Kind am Sonntag auf einem Fußweg unterwegs gewesen, der Zweijährige sei dabei an der Hand seines Vaters gelaufen, teilte die Hamburger Polizei mit.

Als die Familie auf Höhe einer Markierung für Fußgänger eine Straße überquert habe, sei eine 42-Jährige mit ihrem Auto in die Straße eingebogen und habe das Kind aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen erfasst.

Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.