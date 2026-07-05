Citroën kracht gegen Straßenlaterne: Kind sitzt mit im Wagen

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag krachte ein Citroën im Hamburger Stadtteil Rahlstedt gegen eine Straßenlaterne.

Am Sonntag krachte ein Auto in Hamburg gegen eine Straßenlaterne. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Crash ereignete sich um kurz nach 16 Uhr auf der Sieker Landstraße, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Insgesamt drei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls in dem Wagen.

Am Steuer des Autos saß eine Frau. Weshalb diese mit dem Wagen von der Fahrbahn abkam und schließlich gegen die Straßenlaterne krachte, ist noch unklar. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Auch das Kind der Fahrerin befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit im Auto und saß auf der Rückbank. Zum Alter des Kindes lagen derzeit noch keine Informationen vor.

Sowohl das Kind als auch die Person auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich bei dem Beifahrer um den Vater des Kindes handelte.