Mietwagen kracht in Linienbus: Vorbeifahrende Radfahrerin verletzt

Hamburg - Crash in Eppendorf: Am Mittwochvormittag krachte ein Mietauto beim Abbiegen in einen Linienbus. Dabei wurde eine Fahrradfahrerin durch herumfliegende Trümmer verletzt.

Ein Mietwagen-Fahrer übersah einen Bus beim Abbiegen und wurde in ein Fußgängergeländer geschleudert. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierte ein Mietwagen gegen 11.23 Uhr mit einem Linienbus an der Kreuzung der Curschmannstraße und Martinistraße.

Ein 42-jähriger Busfahrer war von Westen aus kommend in Richtung Osten unterwegs, als ein 41-jähriger Mietwagen-Fahrer nach rechts in die Martinistraße abbog. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Mietwagen-Fahrer dabei den Linienbus und krachte in die Seite des Busses.

Anschließend wurde das Mietauto durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Fußgängergeländer gedrückt, woraufhin ein Verkehrsschild aus dem Boden brach.