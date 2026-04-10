Auto erfasst E-Scooter beim Wenden: Fahrer schwer verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg ! Am Donnerstagabend ist ein E-Scooter-Fahrer im Stadtteil Sinstorf von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Hamburg von einem wendenden Auto erfasst und schwer verletzt. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Rollerfahrer gegen 21.25 Uhr auf dem Sinstorfer Kirchenweg unterwegs.

Dort war ein Golf auf Höhe der Hausnummer 32 in eine Auffahrt gefahren, um wenden zu können. Beim Zurücksetzen übersah er allerdings den E-Scooter und rammte den Fahrer von seinem Gefährt.

Der Mann stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll das Opfer während der Fahrt auf sein Smartphone geschaut und so das Auto übersehen haben, die Polizei hatte darüber aber keine Kenntnis.