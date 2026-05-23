Heftiger Kreuzungs-Crash: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am Samstagvormittag krachte es an einer Kreuzung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd.
Dabei kollidierten an der Kreuzung Barmbeker Markt/Ecke Dehnhaide gegen 9.11 Uhr zwei Fahrzeuge, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Daraufhin überschlug sich eines der Autos und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.
Trotz der heftigen Szene wurde die 22-jährige Fahrerin des überschlagenen Wagens nur leicht verletzt. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich die junge Dame offenbar selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Verletzte in dem anderen beteiligten Fahrzeug gab es nicht.
Nach ersten Erkenntnissen kam eines der Autos aus der Denhaide angefahren und wollte nach links auf die Hamburger Straße abbiegen. Dabei fuhr der zweite Pkw vom Barmbeker Markt kommend ebenfalls Richtung Hamburger Straße.
Die Folge: Kollision im Kreuzungsbereich.
Die Ursache für den Unfall: Eines der beiden Autos habe sich offenbar nicht an die Vorfahrtsregeln gehalten.
Aufgrund des Unfalls wurde die Kreuzung in Fahrtrichtung stadteinwärts teilweise gesperrt. Mittlerweile ist die Straße jedoch wieder frei befahrbar.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig