Medizinischer Notfall am Steuer? Mann verliert Kontrolle und landet in Klinik
Hamburg - Was steckt dahinter? Am Mittwochmorgen ist ein Mann im Süden von Hamburg mit seinem Wagen verunglückt. Womöglich hatte er am Steuer einen medizinischen Notfall.
Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 6.33 Uhr auf dem Fünfhausener Hauptdeich im Stadtteil Neuland ereignet.
Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach eine Absperrung und kam schließlich auf einer größeren Rasenfläche zum Stehen.
Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann, der nicht ansprechbar war, vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Marxsen nicht.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei. Laut dem Sprecher gibt es Hinweise darauf, dass der Mann einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten haben könnte.
Andere Beteiligte gab es laut übereinstimmenden Zeugenaussagen demnach nicht.
Titelfoto: Lenthe-Medien