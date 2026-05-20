Medizinischer Notfall am Steuer? Mann verliert Kontrolle und landet in Klinik

Hamburg - Was steckt dahinter? Am Mittwochmorgen ist ein Mann im Süden von Hamburg mit seinem Wagen verunglückt. Womöglich hatte er am Steuer einen medizinischen Notfall.

Der Wagen des Mannes wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. © Lenthe-Medien

Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 6.33 Uhr auf dem Fünfhausener Hauptdeich im Stadtteil Neuland ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach eine Absperrung und kam schließlich auf einer größeren Rasenfläche zum Stehen.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann, der nicht ansprechbar war, vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Marxsen nicht.