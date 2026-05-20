In Krankenhaus-Parkhaus: Auto kracht gegen Pfosten, insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt : Am Mittwochnachmittag krachte ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in einem Hamburger Parkhaus gegen einen Metallpfosten.

Ein Auto krachte aus noch ungeklärter Ursache in einem Hamburger Parkhaus gegen einen Metallpfosten. © NEWS5 / Kevin Kobus

Der Unfall ereignete sich gegen 14.27 Uhr im Parkhaus des Albertinen-Krankenhauses in Hamburg-Schnelsen, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Doch nicht nur der unfallverursachende Wagen ist dabei beschädigt worden. Insgesamt sechs Fahrzeuge wurden durch den Vorfall in Mitleidenschaft gezogen, so der Sprecher weiter.

Wie genau die weiteren Fahrzeuge beschädigt wurden und ob es sich dabei um parkende Autos handelte, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Eine Person wurde durch den Crash leicht verletzt.