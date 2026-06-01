Auto erfasst Fußgängerin: Dann folgt gleich der nächste Crash

Hamburg - Aufregung in der Hansestadt: Am Montagnachmittag krachte es im Hamburger Stadtteil Blankenese. Dabei wurde unter anderem eine Fußgängerin von einem Auto erfasst.

Ein Auto krachte in Hamburg-Blankenese zunächst gegen einen parkenden Wagen, erfasste dann eine Passantin und krachte schließlich gegen einen Baum. © Lenthe-Medien/Heider

Um kurz vor 16 Uhr wurde die Polizei wegen eines Unfalls in die Bahnhofstraße alarmiert, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist dabei der Fahrer eines Autos mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken zunächst gegen ein weiteres parkendes Fahrzeug gekracht. Im weiteren Verlauf erfasste der Unfallverursacher auch noch eine Passantin.

Als sein Wagen daraufhin einen Baum rammte, kam das Fahrzeug dort schließlich zum Stehen.

Durch den Aufprall mit der Fußgängerin wurde diese so schwer verletzt, dass die Dame mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zur Schwere ihrer Verletzungen lagen bislang jedoch noch keine weiteren Informationen vor, so der Sprecher weiter.

Lebensgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden. Weitere Verletzte gab es durch den Unfall nicht.