Unfall zwischen Linienbus und Transporter: Mehrere Personen verletzt

Hamburg - Am Freitagvormittag hat es in Hamburg zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter gekracht. Sieben Menschen wurden teils schwer verletzt

Die Hoheluftchaussee ist in Richtung stadteinwärts durch den Unfall gesperrt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 10.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Hoheluftchaussee gerufen.

Dort waren nach ersten Erkenntnissen der Bus der Linie 5 und der Transporter in gleicher Richtung unterwegs. "Der Transporter wollte möglicherweise wenden", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Dabei kam es zu dem Unfall, bei dem sieben Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.