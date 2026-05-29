Unfall zwischen Linienbus und Transporter: Mehrere Personen verletzt
Hamburg - Am Freitagvormittag hat es in Hamburg zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter gekracht. Sieben Menschen wurden teils schwer verletzt
Gegen 10.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Hoheluftchaussee gerufen.
Dort waren nach ersten Erkenntnissen der Bus der Linie 5 und der Transporter in gleicher Richtung unterwegs. "Der Transporter wollte möglicherweise wenden", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Dabei kam es zu dem Unfall, bei dem sieben Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.
Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Feuerwehr Hamburg bittet die Bevölkerung darum, die Anfahrtswege für die Rettungskräfte freizuhalten. Die Hoheluftchaussee ist aktuell in Richtung stadteinwärts gesperrt.
Erstmeldung um 10.59 Uhr, aktualisiert um 11.36 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig