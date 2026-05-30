Von Bus überfahren: Mann und Frau lebensgefährlich verletzt

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Zwei Menschen sind in Hamburg-Altersdorf am Freitagabend von einem Linienbus überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Von Christine Cornelius, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Zwei Menschen sind in Hamburg-Altersdorf am Freitagabend von einem Linienbus überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden lebensgefährlich Verletzten kamen ins Krankenhaus.
Die beiden lebensgefährlich Verletzten kamen ins Krankenhaus.  © HamburgNews/Christoph Seemann

Im Bereich der Alsterdorfer Straße/Braamkamp sei der Unfall gegen 21.30 Uhr passiert.

Der Mann und die Frau seien aus dem Bus ausgestiegen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Passagiere wurden beim Aussteigen von den hinteren Rädern des Busses überrollt.
Die Passagiere wurden beim Aussteigen von den hinteren Rädern des Busses überrollt.  © HamburgNews/Christoph Seemann

An der Bushaltestelle seien die beiden gestürzt und wurden von den Rädern an der Hinterachse des anfahrenden Busses überrollt.

Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann

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