Von Bus überfahren: Mann und Frau lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Zwei Menschen sind in Hamburg -Altersdorf am Freitagabend von einem Linienbus überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann und die Frau seien aus dem Bus ausgestiegen, sagte ein Polizeisprecher .

Im Bereich der Alsterdorfer Straße/Braamkamp sei der Unfall gegen 21.30 Uhr passiert.

An der Bushaltestelle seien die beiden gestürzt und wurden von den Rädern an der Hinterachse des anfahrenden Busses überrollt.

Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.