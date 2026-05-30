Von Bus überfahren: Mann und Frau lebensgefährlich verletzt
112 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Christine Cornelius, Svenja-Marie Kahl
Hamburg - Zwei Menschen sind in Hamburg-Altersdorf am Freitagabend von einem Linienbus überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.
Im Bereich der Alsterdorfer Straße/Braamkamp sei der Unfall gegen 21.30 Uhr passiert.
Der Mann und die Frau seien aus dem Bus ausgestiegen, sagte ein Polizeisprecher.
An der Bushaltestelle seien die beiden gestürzt und wurden von den Rädern an der Hinterachse des anfahrenden Busses überrollt.
Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.
Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann