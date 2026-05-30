Tödlicher Arbeitsunfall im Hamburger Hafen: Mann wird eingeklemmt und stirbt
Hamburg - Tragischer Unfall im Hamburger Hafen: Ein 43-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen!
Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr am Genter Ufer im Stadtteil Waltershof, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Zunächst hieß es, ein Teil eines Schiffes oder eines Schiffanbaus sei aus einer gewissen Höhe heruntergefallen. Dieses Teil habe dabei einen sich darunter befindenden Mann getroffen und darunter auch kurzzeitig begraben.
Am Samstag teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Mann durch eine absenkende Anlage eines hydraulischen Systems eingeklemmt worden ist.
Nachdem der 43-Jährige befreit worden war, versuchten Einsatzkräfte Reanimationsmaßnahmen einzuleiten.
Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der Mann noch vor Ort verstarb.
Hamburger Kriminalpolizei: Ermittlungen dauern an
Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei zu dem tragischen Vorfall. So werde unter anderem geprüft, ob gewisse Vorschriften am Schiff womöglich missachtet wurden.
Bei besagtem Schiff handle es sich nach Angaben des Sprechers um das Frachtschiff "Capella". Dieses fährt unter lettischer Flagge und hat laut "Vesselfinder" den Hamburger Hafen am frühen Donnerstagmorgen angelaufen.
Erstmeldung: 29. Mai, um 22.05 Uhr; zuletzt aktualisiert: 30. Mai, um 9.27 Uhr.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa