Tödlicher Arbeitsunfall im Hamburger Hafen: Mann wird eingeklemmt und stirbt

Hamburg - Tragischer Unfall im Hamburger Hafen: Ein 43-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen!

Am Freitagnachmittag starb ein Mann bei einem Arbeitsunfall im Hamburger Hafen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr am Genter Ufer im Stadtteil Waltershof, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Zunächst hieß es, ein Teil eines Schiffes oder eines Schiffanbaus sei aus einer gewissen Höhe heruntergefallen. Dieses Teil habe dabei einen sich darunter befindenden Mann getroffen und darunter auch kurzzeitig begraben.

Am Samstag teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Mann durch eine absenkende Anlage eines hydraulischen Systems eingeklemmt worden ist.

Nachdem der 43-Jährige befreit worden war, versuchten Einsatzkräfte Reanimationsmaßnahmen einzuleiten.

Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der Mann noch vor Ort verstarb.