Drei Wagen entgleist! Sperrung nach U-Bahn-Unfall aufgehoben

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Am Bahnhof Billstedt ist eine leere U-Bahn am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einen Unfall verwickelt gewesen. Am Donnerstagmorgen wurde die Streckensperrung wieder aufgehoben.

In Hamburg ist am Dienstagnachmittag eine U-Bahn der Linie U2 entgleist. Auch am Mittwoch dauert die Sperrung auf dem Streckenabschnitt noch an. © Lars Ebner

Die Bahnen der Linie fahren wieder regelmäßig zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg, laut Angaben der Fahrplanauskunft des HVV.

Eine Bahn der Linie U2 sei mutmaßlich gegen einen Prellbock gefahren, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24 am Dienstagabend. Durch die Wucht des Aufpralls sind drei Wagen entgleist.

Wegen des Vorfalls war der Betrieb zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg eingestellt worden – ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen war eingerichtet. Außerdem fielen Trümmerteile auf ein anderes Gleis, so der Sprecher weiter. Zu dem Zusammenstoß mit dem Block kam es vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit des Zuges.

Da nach dem Vorfall der Strom abgestellt werden musste, kam zudem ein Zug auf freier Strecke zum Stehen. Dieser wurde evakuiert, woraufhin die reisenden Passagiere mithilfe von Bussen zur nächsten Haltestelle gebracht wurden.