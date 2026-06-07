Auto knallt gegen Ampel: Ein Mensch tot, ein anderer auf der Flucht

Hamburg - Ein Unfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist für einen Menschen tödlich geendet.

Ein Unfall in Hamburg endete für eine Person tödlich. Eine weitere Person flüchtete. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit ist das Auto in der Nacht zum Sonntag mit einer Ampel kollidiert, wie die Polizei mitteilt.

Der Wagen kam auf einer Seite liegend zum Halten. Im Auto waren nach Angaben der Polizei ursprünglich vier Menschen, eine Person flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Ob es sich dabei um den Fahrer oder die Fahrerin handelt, ist noch unklar.