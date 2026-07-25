Unfall mit Linienbus: Baby unter den Verletzten

Hamburg - Bei einem Unfall in Hamburg hat es am Samstag zwischen einem Linienbus und einem Auto gekracht. Ein Baby wurde verletzt.

Trotz Vollbremsung konnte der Busfahrer den Unfall nicht mehr verhindern. © Christoph Seemann/HamburgNews

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätige, geschah der Unfall gegen 14.15 Uhr in der Möllner Landstraße.

Nach ersten Erkenntnissen sei eine Person mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke gefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten oder einen Blinker zu setzen.

Der Fahrer eines Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren - trotz Vollbremsung kam es zur Kollision.

Durch den Unfall wurde eine Seniorin verletzt, die von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zudem wurde ein Neugeborenes verletzt, das sich ebenfalls im Linienbus befand. Das Baby wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt, konnte aber glücklicherweise entlassen werden.