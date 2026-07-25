Riesiges Trümmerfeld: Autofahrer kracht in Leitplanke

Hamburg - Riesiges Trümmerfeld nach Crash: In der Nacht zu Samstag verlor ein 28-Jähriger auf der B75 in Hamburg-Wilhelmsburg die Kontrolle und landete mit seinem Auto in einer Leitplanke.

Der Unfall hinterließ ein großes Trümmerfeld auf B75. © Lenthe-Medien/Presang

Wie ein Lagesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, prallte gegen 0.05 Uhr ein Autofahrer auf der B75 rund 400 Meter hinter der Anschlussstelle Kornweide in Richtung Norden gegen eine Leitplanke.

Fünf Personen saßen in dem Auto, davon wurde eine leicht verletzt. Ein angeforderter Rettungswagen war letztendlich jedoch nicht nötig. Ein Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Handgelenk. Die vier übrigen Insassen blieben unverletzt.

Warum der Fahrer von der Straße abgekommen war, ist noch unklar. Der Crash mit der Leitplanke hinterließ jedoch ein riesiges Trümmerfeld auf der B75. Laut der Polizei war die Straße auf einer Fläche von 25 Quadratmetern mit Trümmerteilen übersät.