Auto und Streifenwagen kollidieren: Polizeifahrzeug überschlägt sich, mehrere Verletzte

Hamburg - Heftiger Unfall in der Hansestadt: Am Montagabend kollidierten ein Streifenwagen der Polizei und ein Auto im Hamburger Stadtteil Jenfeld.

Am Montag krachten ein Streifenwagen und ein Pkw zusammen. Das Polizei-Auto hat sich dabei überschlagen. © Lars Ebner

Gegen 18.35 Uhr krachte es auf der Jenfelder Allee, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Streifenwagen bei dem Crash sogar überschlagen und blieb daraufhin zunächst auf dem Dach liegen.

Doch noch vor Eintreffen der Feuerwehr haben Passanten den Wagen offenbar wieder aufgerichtet.

Nach aktuellem Stand wurde der 82-jährige Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs verletzt und im Anschluss daran ins Krankenhaus gebracht.

Auch eine Person aus dem Streifenwagen hat sich durch den Aufprall Verletzungen zugezogen, so der Sprecher weiter. Zur Schwere dieser und zur Unfallursache lagen bislang jedoch keine Informationen vor.

Die Straße am Unfallort ist noch gesperrt. Zwischen Tonndorfer Hauptstraße und Jenfelder Allee in Richtung Jenfeld ist die Fahrbahn derzeit nicht befahrbar.