24.05.2025 19:58 Auto zwingt Busfahrer zu Notbremsung: Fünf Verletzte

Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Hamburg wurden am Samstag fünf Personen verletzt. Ein Autofahrer war dem Bus in die Quere gekommen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Notbremsung mit Folgen: Am Samstag wurden fünf Insassen eines Linienbusses in Hamburg verletzt. Alles in Kürze Linienbus in Hamburg von Auto geschnitten

Busfahrer musste Notbremsung durchführen

Fünf Insassen mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Autofahrer wendete und fuhr davon

Unfall in der Ludwig-Erhard-Straße Mehr anzeigen Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Hamburg wurden am Samstag fünf Personen verletzt. © HamburgNews/Christoph Seemann Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass die Einsatzkräfte um kurz nach 18 Uhr in die Ludwig-Erhard-Straße alarmiert worden waren. Demnach wurde ein dort fahrender Linienbus von einem Auto geschnitten, weshalb der Busfahrer eine Notbremsung durchführen musste. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste im Inneren des Busses. Fünf Personen kamen nach der Erstversorgung vor Ort mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach TAG24-Informationen soll ein Autofahrer aus dem Gegenverkehr gewendet haben und dem Bus dabei in die Quere gekommen sein. Der Wagen fuhr anschließend davon.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann