Autofahrer kracht ungebremst in Auto sowie Ampel und flüchtet

Hamburg - Ampel-Crash in Billstedt: Am Samstagmorgen, gegen 9.22 Uhr, prallte ein Autofahrer auf ein wartendes Auto an einer roten Ampel auf der Bergedorfer Straße.

Die beiden Insassen des unfallverursachenden Autos flüchteten. © Citynewstv

Der Fahrer kam mit seinem Wagen von der B5, Abfahrt Billstedt, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 mit.

Nachdem er ungebremst in das wartende Auto gefahren war, prallte er gegen eine Ampel. Der verursachende Fahrer sowie sein Beifahrer flüchteten zu Fuß, ließen den Fahrer im beschädigten Wagen verletzt zurück.

Der Verletzte wurde in einem Krankenwagen behandelt und kam danach in ein Krankenhaus.