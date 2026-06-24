Beim Abbiegen übersehen? Biker bei Unfall verletzt

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Am Mittwochnachmittag kollidierten ein Motorrad und ein Auto bei einem Unfall in Hamburg. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Von Jana Steger

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt: Am Mittwochnachmittag krachte es im Hamburger Stadtteil Wandsbek zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Am Mittwochnachmittag kollidierten ein Biker und ein Auto bei einem Unfall in Hamburg.
Am Mittwochnachmittag kollidierten ein Biker und ein Auto bei einem Unfall in Hamburg.  © Christoph Seemann / Hamburg News

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Fahrer des Wagens den Biker bei Abbiegen offenbar übersehen haben soll.

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 13.45 Uhr an der Potsdamer Straße Ecke Schöneberger Straße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Doch der Biker hatte offenbar Glück: Dieser wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und von Einsatzkräften vor Ort behandelt.

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Weitere Angaben wie etwa zum Alter der Beteiligten konnte der Sprecher bislang nicht machen.

Auch zum genauen Unfallhergang lagen noch keine detaillierten Informationen vor. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News

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