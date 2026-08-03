Mercedes-Fahrer kollabiert am Steuer und kracht in Citroën: Reanimation!

Hamburg - Dramatischer Vorfall in Hamburg : Am Montagmorgen hat ein Autofahrer am Steuer mutmaßlich einen medizinischen Notfall erlitten und daraufhin einen Unfall verursacht.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in Hamburg-Altona aus, nachdem ein Autofahrer am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten hatte. © NEWS5/Fabian Höfig

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass sich der Crash gegen 9.21 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße/Holstenstraße ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollabierte der Fahrer eines Mercedes während der Fahrt und krachte anschließend mit seinem Wagen von hinten in einen vorausfahrenden Citroën - dieser wiederum wurde gegen einen Laternenmast geschoben.

Ersthelfer reagierten sofort und zogen den bewusstlosen Mercedes-Fahrer aus dem Wagen. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er unter laufender Reanimation ins Krankenhaus.

Die Citroën-Fahrerin wurde nach derzeitigem Stand durch die Kollision leicht verletzt und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.