Mercedes-Fahrer kollabiert am Steuer und kracht in Citroën: Reanimation!
Hamburg - Dramatischer Vorfall in Hamburg: Am Montagmorgen hat ein Autofahrer am Steuer mutmaßlich einen medizinischen Notfall erlitten und daraufhin einen Unfall verursacht.
Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass sich der Crash gegen 9.21 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße/Holstenstraße ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kollabierte der Fahrer eines Mercedes während der Fahrt und krachte anschließend mit seinem Wagen von hinten in einen vorausfahrenden Citroën - dieser wiederum wurde gegen einen Laternenmast geschoben.
Ersthelfer reagierten sofort und zogen den bewusstlosen Mercedes-Fahrer aus dem Wagen. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er unter laufender Reanimation ins Krankenhaus.
Die Citroën-Fahrerin wurde nach derzeitigem Stand durch die Kollision leicht verletzt und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.
Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde für Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Gegen 10.30 Uhr gab es weiterhin Verkehrsbeeinträchtigungen.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig