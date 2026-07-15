Beziehungsstreit eskaliert? Sprinter-Fahrer rammt VW mehrfach absichtlich und flüchtet
Hamburg - Eskalierte ein Beziehungsstreit? Ein Sprinter-Fahrer rammte am Dienstagabend in Billstedt mehrfach einen VW und flüchtete anschließend.
Wie ein Lagesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, krachte der Sprinter in der Merkenstraße gegen 19.10 Uhr in einen Golf.
Dabei soll der 49-jährige Sprinter-Fahrer gleich mehrfach absichtlich rückwärts gegen den VW gefahren sein. Sowohl die 56-jährige VW-Fahrerin als auch der Mann am Steuer des Sprinters flüchteten vom Unfallort.
Anschließend konnten Polizisten die Frau in ihrer Wohnung antreffen. Sie war leicht am Knie verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde an der Beifahrerseite stark beschädigt.
Gleichzeitig fahndete die Polizei nach dem flüchtigen 49-Jährigen. Polizeibeamte konnten den Mann in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern festnehmen.
Laut bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Beziehungsstreit handelte.
Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder