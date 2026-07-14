Seat-Fahrerin will verbotenerweise abbiegen und kollidiert mit Linienbus

Hamburg - Crash in der Hansestadt: Am Dienstagvormittag sind in Hamburg ein Seat und ein Linienbus zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei verletzt.

In Hamburg sind am Dienstag ein Seat und ein Linienbus zusammengestoßen. © NEWS5/Fabian Höfig

Gegenüber TAG24 teilte eine Sprecherin der Polizei mit, dass sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr auf der Bogenstraße/Ecke Beim Schlump ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin des Seat verbotenerweise nach links abbiegen, woraufhin es zur Kollision mit dem dort fahrenden Bus kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Busfahrer leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin sowie ein Kleinkind, das mit in dem Wagen saß, wurden betreut, blieben aber unverletzt.