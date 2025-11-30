BMW-Fahrer kracht in Mini-Cooper: Beide Autos komplett zerstört

Hamburg - Am Samstagabend prallten ein BMW -Fahrer und ein Mini-Cooper an einer Kreuzung in Wilhelmsburg zusammen. Beide Autos wurden zerstört.

Beide Autos sind nach dem Zusammenprall ein Totalschaden. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, missachtete der BMW-Fahrer am Samstag gegen 19.29 Uhr eine rote Ampel.

Anschließend fuhr der Wagen über die Kreuzung Georg-Wilhelm-Straße/Hohe-Schaar-Straße und krachte dort in den Mini-Cooper, der aus Richtung Harburg kam.

Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der BMW als auch der Mini-Cooper sind laut Angaben der Polizei ein Totalschaden.