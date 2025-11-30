BMW-Fahrer kracht in Mini-Cooper: Beide Autos komplett zerstört
Hamburg - Am Samstagabend prallten ein BMW-Fahrer und ein Mini-Cooper an einer Kreuzung in Wilhelmsburg zusammen. Beide Autos wurden zerstört.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, missachtete der BMW-Fahrer am Samstag gegen 19.29 Uhr eine rote Ampel.
Anschließend fuhr der Wagen über die Kreuzung Georg-Wilhelm-Straße/Hohe-Schaar-Straße und krachte dort in den Mini-Cooper, der aus Richtung Harburg kam.
Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der BMW als auch der Mini-Cooper sind laut Angaben der Polizei ein Totalschaden.
Die Georg-Wilhelm-Straße musste bis 21.30 Uhr voll gesperrt bleiben, da die Stadtreinigung noch Säuberungsarbeiten durchführte.
Titelfoto: André Lenthe/Lenthe-Medien