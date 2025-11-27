Voll besetzte S-Bahn kollidiert mit Auto: Großeinsatz!
Hamburg - Großeinsatz in Hamburg! Am frühen Donnerstagabend ist im Westen der Hansestadt eine voll besetzte S-Bahn mit einem Auto zusammengestoßen.
Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 17.24 Uhr an einem Bahnübergang an der Straße Sieversstücken zwischen den Haltestellen Sülldorf und Rissen ereignet.
Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens die in Richtung Wedel fahrende S-Bahn übersehen und den Bahnübergang passieren wollen, sodass es zur Kollision kam.
Der Wagen wurde nach TAG24-Informationen mehrere Meter mitgeschleift, ehe die mit rund 235 Personen besetzte S-Bahn zum Stillstand kam.
Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Laut dem Sprecher konnte der Insasse oder die Insassin den Wagen noch rechtzeitig vor dem Zusammenstoß verlassen.
Derzeit wird die Evakuierung der S-Bahn vorbereitet beziehungsweise durchgeführt. Die Bahnstrecke ist entsprechend gesperrt, ein Ersatzverkehr zwischen Sülldorf und Wedel ist eingerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Kollision aufgenommen.
