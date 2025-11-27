Voll besetzte S-Bahn kollidiert mit Auto: Großeinsatz!

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg ! Am frühen Donnerstagabend ist im Westen der Hansestadt eine voll besetzte S-Bahn mit einem Auto zusammengestoßen.

Die S-Bahn kollidierte mit dem Wagen und schleifte ihn mehrere Meter mit. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 17.24 Uhr an einem Bahnübergang an der Straße Sieversstücken zwischen den Haltestellen Sülldorf und Rissen ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens die in Richtung Wedel fahrende S-Bahn übersehen und den Bahnübergang passieren wollen, sodass es zur Kollision kam.

Der Wagen wurde nach TAG24-Informationen mehrere Meter mitgeschleift, ehe die mit rund 235 Personen besetzte S-Bahn zum Stillstand kam.

Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Laut dem Sprecher konnte der Insasse oder die Insassin den Wagen noch rechtzeitig vor dem Zusammenstoß verlassen.