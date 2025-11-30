Fahrer versteckt sich nach Unfall im Kofferraum: Dann kommt es noch dicker

Hamburg - Ein Unfall in Hamburg -Heimfeld hat am Samstagabend einen ungewöhnlichen Ausgang genommen.

Ein Mann kroch nach einem Unfall in Hamburg in den Kofferraum seines Autos. © Christoph Seemann

Wie ein Polizeisprecher sagte, waren gegen 17.30 Uhr auf der B73 zwei Autos an dem Crash beteiligt. Der genaue Hergang ist noch unklar. Ein beteiligtes Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß auf einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer des Wagens anschließend ausstieg und sich im Kofferraum versteckte.

Als Einsatzkräfte den Mann dort fanden und überprüften, ergab sich ein Verdacht auf Unfallflucht sowie der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Außerdem besitzt er nach Angaben der Polizei keinen Führerschein. Der Mann wurde mit auf die Wache genommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.