Frau verliert Kontrolle über ihren VW und kracht in Graben
Hamburg - Crash in Hamburg: Am Samstagvormittag ist eine Frau in der Hansestadt mit ihrem Wagen verunglückt. Sie wurde dabei verletzt.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Unfall gegen 11.53 Uhr in der Straße "Rote Brücke" im Stadtteil Billstedt ereignet hatte.
Demnach verlor die Autofahrerin ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihren VW Polo. Laut eigener Aussage soll sich "ihr Fuß verhakt" haben, erklärte der Sprecher.
Der Wagen kam von der Fahrbahn am und landete schließlich in einem Straßengraben an einer Mauer. Der VW wurde dabei im vorderen Bereich beschädigt.
Die Frau wiederum erlitt einen Schock und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.
Titelfoto: Lars Ebner