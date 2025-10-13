Bus muss wegen Radfahrer Vollbremsung einlegen: Vier Verletzte!

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Süden! Am Montagmittag sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer auf dem Harburger Ring vier Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall in Hamburg-Harburg sind vier Personen verletzt worden. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte der Busfahrer gegen 13.27 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Vollbremsung einlegen müssen.

Nach TAG24-Informationen war ein Radfahrer vor den Bus gekommen und hatte ihn zu dem Manöver gezwungen.

Der Biker soll gegen die Frontscheibe des Busses gekracht sein und dabei schwere Verletzungen erlitten haben. Er kam, wie auch ein Fahrgast, per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und konnten vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden.