Schwerer Unfall mit Lkw: Mann im Auto eingeklemmt

Hamburg - Am Montagmittag hat ein Autofahrer in Hamburg einen Lkw übersehen. Der Lasterfahrer konnte nicht mehr bremsen.

Zahlreiche Retter eilten zu der Unfallstelle in der Schnackenburgallee. © NEWS5 / Fabian Höfig

Um 12.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem es in Hamburg-Bahrenfeld heftig gekracht hatte, so eine Sprecherin der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Autofahrer den herannahenden Laster übersehen, als er auf die Schnackenburgallee gebogen ist.

Der von links kommende Lkw konnte nicht mehr bremsen und knallte in die Fahrerseite des Volvos.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Fahrer in dem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Verletzten aus dem Auto befreien.

Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle kam der Mann in ein Krankenhaus. Über das Alter und die Schwere der Verletzung konnte die Sprecherin derzeit noch keine Angaben machen. Die Unfallaufnahme laufe noch.