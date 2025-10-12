Plötzlich außer Kontrolle: Autofahrer kracht in mehrere Fahrzeuge

Am Sonntagmittag ist in Hamburg ein Auto in zwei andere Autos gekracht. Es gab eine leicht verletzte Person. Der Grund für den Crash ist unklar.

Von Jana Steger

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Ein Autofahrer war gerade auf der Anckelmannstrasse unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam.

Er habe gegen 12 Uhr am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, dabei habe er zwei weitere Fahrzeuge angefahren, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Bei den angefahrenen Autos habe es sich um geparkte Fahrzeuge gehandelt.

Der Grund für den Kontrollverlust sei jedoch unklar. "Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen", erklärte der Sprecher.

Durch den Aufprall zog sich eine Person leichte Verletzungen zu. In welchem Fahrzeug die Person gesessen hatte, war dem Beamten nicht bekannt.

Aufgrund des Unfalls sei die Anckelmannstrasse für kurze Zeit voll gesperrt gewesen. Aktuell sei diese jedoch wieder frei befahrbar, so der Sprecher abschließend.

