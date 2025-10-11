Horror-Crash: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg ! Ein Motorradfahrer krachte mit einem Auto zusammen - mit fatalen Folgen.

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Unfall in Hamburg. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Motorradfahrer war gegen 17.40 Uhr am Samstagabend auf dem Cranzer Elbdeich Ecke Cranzer Hauptdeich unterwegs, als er vermutlich ein Fahrzeug überholen wollte, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Auch ein Linienbus sei beteiligt gewesen.

Bei dem Überholmanöver sei der Motorradfahrer daraufhin in ein wartendes Auto gekracht. "Man sagt, dass er der Motorradfahrer zu schnell gefahren sei", so der Sprecher weiter.

Durch den Unfall zog sich der Unfallverursacher lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. In dem gecrashten Auto habe eine Frau gesessen, die mit Schock-Symptomatiken davonkam.