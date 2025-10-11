Horror-Crash: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Ein Motorradfahrer krachte mit einem Auto zusammen - mit fatalen Folgen.
Der Motorradfahrer war gegen 17.40 Uhr am Samstagabend auf dem Cranzer Elbdeich Ecke Cranzer Hauptdeich unterwegs, als er vermutlich ein Fahrzeug überholen wollte, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Auch ein Linienbus sei beteiligt gewesen.
Bei dem Überholmanöver sei der Motorradfahrer daraufhin in ein wartendes Auto gekracht. "Man sagt, dass er der Motorradfahrer zu schnell gefahren sei", so der Sprecher weiter.
Durch den Unfall zog sich der Unfallverursacher lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. In dem gecrashten Auto habe eine Frau gesessen, die mit Schock-Symptomatiken davonkam.
Zum Alter der Beteiligten konnte der Sprecher keine Angaben machen. Gegen 18.56 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ob die Fahrbahn aktuell wieder komplett frei ist, konnte der Sprecher nicht mitteilen.
