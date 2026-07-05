Mann (†) fällt ins Gleisbett und wird von U-Bahn überrollt

Hamburg - Tragisch: Am Samstag ist ein Mann in Hamburg von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Großeinsatz am U-Bahnhof Mönckebergstraße: Am Samstagabend wurde ein Mann dort von einer U-Bahn überrollt und tödlich verletzt. © Lenthe-Medien/Presang

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Unfall gegen 23.58 Uhr am U-Bahnhof Mönckebergstraße in der Innenstadt ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann ins Gleisbett der U3 gefallen, woraufhin er von der dort einfahrenden U-Bahn überrollt wurde.

Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Leiche wurde zur Klärung der Identität und der weiteren Umstände ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem tragischen Unfall aus. Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden gibt es laut dem Sprecher demnach nicht.