Heftiger Crash mit sechs Fahrzeugen auf Verkehrsader: Mehrere Menschen verletzt

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Mindestens ein Mensch wurde bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in Hamburg schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Von Simone Daiker

Hamburg - Heftiger Crash: Bei einem Unfall auf der Bergedorfer Straße mit sechs beteiligten Fahrzeugen sind mehrere Menschen in Hamburg verletzt worden.

Trümmer nach dem heftigen Unfall auf der Bergedorfer Straße.
Trümmer nach dem heftigen Unfall auf der Bergedorfer Straße.  © NEWS5 / René Schröder

Mindestens ein Mensch sei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bergedorfer Straße sei in Höhe Mümmelmannsberg in beide Richtungen gesperrt worden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder

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