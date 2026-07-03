Heftiger Crash mit sechs Fahrzeugen auf Verkehrsader: Mehrere Menschen verletzt

Hamburg - Heftiger Crash: Bei einem Unfall auf der Bergedorfer Straße mit sechs beteiligten Fahrzeugen sind mehrere Menschen in Hamburg verletzt worden.

Mindestens ein Mensch sei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher .

Die Bergedorfer Straße sei in Höhe Mümmelmannsberg in beide Richtungen gesperrt worden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt.